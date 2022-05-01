Дождь и похолодание ожидается в Новосибирске 2 мая

Posted 1 мая 2022, 09:43
Published 1 мая 2022, 09:43
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
В Новосибирске на майские праздники испортится погода – пойдет дождь и станет холодно. Об это свидетельствуют популярные погодные сервисы.
Так, по прогнозу синоптиков сервиса «Яндекс.Погода», 1 мая будет достаточно солнечным и теплым днем. В светлое время суток столбик термометра повышается от +16 до +27 градусов. Ночью ожидается +9 градусов.
В понедельник, 2 мая летняя жара отступит и сменится на холода и ливни. Температура днем достигнет +16 градусов, а ночью +3 градуса. Пройдет сильный дождь. Облачность переменная.
3 мая днем будет в районе +11 градусов, а ночью до +4. При этом световой день сохранится солнечный.
Напомним, также стал известен прогноз погоды на лето 2022. В июне температура будет держаться в пределах нормы. Осадки ожидаются, но не критичные. Средняя температура воздуха в дневное время составит +24 градуса и +12 градусов ночью.
В июле средняя температура воздуха достигнет +25 градусов, а ночью +14. Ожидается большое количество осадков. В августе столбик термометра покажет +22 градуса тепла. В ночное время температура опустится до +11 градусов. Весь месяц возможны осадки.