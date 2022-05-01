atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2022, 09:43

Published 1 мая 2022, 09:43

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Дождь и похолодание ожидается в Новосибирске 2 мая

Дождь и похолодание ожидается в Новосибирске 2 мая

1 мая 2022, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики уточнили, что сейчас теплая погода пришла из Казахстана. Однако второго и третьего мая пройдет холодный фронт циклона, что приведет к похолоданию ночью до нулевой температуры.

В Новосибирске на майские праздники испортится погода – пойдет дождь и станет холодно. Об это свидетельствуют популярные погодные сервисы.

Так, по прогнозу синоптиков сервиса «Яндекс.Погода», 1 мая будет достаточно солнечным и теплым днем. В светлое время суток столбик термометра повышается от +16 до +27 градусов. Ночью ожидается +9 градусов.

В понедельник, 2 мая летняя жара отступит и сменится на холода и ливни. Температура днем достигнет +16 градусов, а ночью +3 градуса. Пройдет сильный дождь. Облачность переменная.

3 мая днем будет в районе +11 градусов, а ночью до +4. При этом световой день сохранится солнечный.

Напомним, также стал известен прогноз погоды на лето 2022. В июне температура будет держаться в пределах нормы. Осадки ожидаются, но не критичные. Средняя температура воздуха в дневное время составит +24 градуса и +12 градусов ночью.

В июле средняя температура воздуха достигнет +25 градусов, а ночью +14. Ожидается большое количество осадков. В августе столбик термометра покажет +22 градуса тепла. В ночное время температура опустится до +11 градусов. Весь месяц возможны осадки.

Материалы по теме
Дождливая погода при температуре +8 градусов ожидается в НовосибирскеСамолеты из Улан-Удэ не могли вылететь в Новосибирск из-за плохой погодыСтал известен прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники 2022
#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика