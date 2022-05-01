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Posted 1 мая 2022, 02:55

Published 1 мая 2022, 02:55

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Henkel рассказал о будущем завода и сотрудников в Новосибирской области

Henkel рассказал о будущем завода и сотрудников в Новосибирской области

1 мая 2022, 02:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Немецкая компания заявляла, что уходит с рынка в Новосибирской области. Однако в минтруда региона не поступало информации, что сотрудников предприятия начнут сокращать. В самой фирме объяснили, что завод продолжит свою работу, с выплатой зарплаты работникам.

В Новосибирской области немецкая компания Henkel рассказала о дальнейшей работе в Криводановке. В пресс-службе завода заявили, что все сотрудники завода продолжат работу.

Ранее представители Henkel сообщали, что прекращают свою работу и уходят с российского рынка на фоне происходящего в мире. Также в компании не исключали продажу российского бизнеса.

Компания Henkel занимается производством строительных смесей «Хенкель Рус». Предприятие известно выпуском бытовой химии. На заводе в Криводановке Новосибирской области производят 48 наименований строительных смесей Ceresit.

Также в ее списке производств есть такие известные бренды как: «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan, клей «Момент» и другие.

В региональном министерстве труда и социального развития сообщили, что компания не заявляла о намерении сократить сотрудников новосибирского филиала. В штате там трудятся 66 человек.

«В течение всего процесса все сотрудники компании в России, в том числе персонал завода в Новосибирске, будут продолжать работать и получать зарплату»,

сообщили РБК Новосибирск в пресс-службе Henkel.

Напомним, ранее в Новосибирске закрылся французский гипермаркет Decathlon. Как рассказали представители спортивного магазина, приостановка деятельности связана с проблемами поставок в Россию.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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