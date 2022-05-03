Выплата 5 млн. рублей установлена при гибели волонтеров и командированных в ЛДН и ДНР

Социальные гарантии в случае гибели или ранений предусмотрены для лиц замещающих государственные и муниципальные должности, гражданских и муниципальных служащих, работников организаций и учреждений и проч. Если эти люди принимают участие в поддержании жизнедеятельности и восстановлении инфраструктуры республик. Этот указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022.