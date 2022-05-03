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Posted 3 мая 2022, 09:42

Published 3 мая 2022, 09:42

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Выплата 5 млн. рублей установлена при гибели волонтеров и командированных в ЛДН и ДНР

Выплата 5 млн. рублей установлена при гибели волонтеров и командированных в ЛДН и ДНР

3 мая 2022, 09:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владимир Путин назначил размеры выплат от государства в случае гибели или ранений командированных служащих или волонтеров в ДРН и ЛНР. Указы президента РФ опубликованы 30 апреля 2022 на сайте kremlin.ru.

В указе №247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР», сказано, что в случае гибели (смерти) волонтеров вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания на территории республик или Украины, в период спецоперации, или до истечения года после прекращения волонтерской деятельности, семьям будет единовременная выплата – 5 млн. рублей.

В случае ранения, увечья, контузии и травмы, волонтерам положена выплата 3 млн. рублей.

Аналогичные выплаты 5 и 3 млн. рублей предусмотрены и для командированных, указом № 248 «О дополнительных социальных гарантиях лицам направленным (командированным) на территории ДНР и ЛНР, и членам их семей».

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Социальные гарантии в случае гибели или ранений предусмотрены для лиц замещающих государственные и муниципальные должности, гражданских и муниципальных служащих, работников организаций и учреждений и проч. Если эти люди принимают участие в поддержании жизнедеятельности и восстановлении инфраструктуры республик. Этот указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022.

Оба указа опубликованы 30 апреля 2022 на официальном сайте Президента РФ.

Ранее, в марте 2022 года, выступая перед членами Совбеза РФ, президент России Владимир Путин анонсировал сразу несколько видов выплат, положенных семьям военных, погибших в ходе специальной операции. В общей сложности семьям тех, кто погиб, будет выплачено около 12 млн. рублей.

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