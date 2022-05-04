Выпускники новосибирских школ пишут итоговые сочинения по 5 темам 4 мая

Отметим, по данным Минобразования Новосибирской области в 2022 году ЕГЭ разделят на досрочный период (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября). Экзамены по географии, литературе и химии начнутся 26 мая. Русский язык школьники сдадут 30 и 31 мая, а информатику 20 и 21 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 2 и 3 июня. Точное расписание можно посмотреть на официальном сайте министерства.