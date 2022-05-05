Педагогу из Новосибирска дали 5 лет колонии за совращение несовершеннолетней

Все началось с того, что несовершеннолетняя воспитанница рассказала в своих социальных сетях подругам о том, как педагог с ней встречался и «трогал». Тогда на мужчину возбудили уголовное дело. Преподавателя арестовали. Однако позже девочка рассказала правоохранителям, что близких отношений с этим учителем у нее не было, но следствие не прекратило дело.