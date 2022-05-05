«СберТройка» начала тестировать в автобусах новые терминалы в Новосибирске

Протестировать новый сервис можно в автобусе № 5. Теперь пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить проезд. Также водитель благодаря новому способу оплаты может не отвлекаться от дороги, о чем сообщает департамент московского транспорта.

В Новосибирске начали тестировать стационарные терминалы в общественном транспорте. Первый новый сервис «Сбертройка» можно протестировать в одном из автобусов маршрута №5. Об этом сообщают в Телеграм-канале департамента транспорта Москвы. «В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Кроме того, мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска», - рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова. Напомним, ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Представители Общественной палаты отметили неудовлетворительное качество остановок и отсутствие безналичной оплаты в маршрутках города. Материалы по теме Москва и Новосибирск объединяют общественный транспорт картой «Тройка» В Новосибирской области до конца года внедрят транспортную карту «Тройка» Теперь в Новосибирске пассажиры могут оплачивать проезд транспортной картой «Тройка»