Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске

Posted 14 апреля 2022, 01:38
Published 14 апреля 2022, 01:38
Modified 5 августа 2022, 12:31
Updated 5 августа 2022, 12:31
В Новосибирске 13 апреля представители Общественной палаты РФ провели проверку работы общественного транспорта в городе. Определенные маршруты были выбраны из-за многочисленных жалоб местных жителей. После подведения итогов, власти региона получат рекомендации по улучшению транспорта.
Так, общественный транспорт проверили член Общественной палаты РФ по территориальному и местному самоуправлению Илья Зотов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, а также в проверке участвовали представители местной и областной власти.
Сначала комиссия проверила трамвай №18 (Юго-Западный ж/м — пос. Чемской). По внешнему виду никаких претензий не было найдено. Илья Зотов заметил, что в транспорте не объявляют остановки, и внутри нет бегущей строки для слабослышащих людей. Проверяющие вышли на остановке «Магазин "Телевизоры"» и возмутились трамвайной остановкой, которая не отгорожена от автомобильного потока.
Представители Общественной палаты РФ добавили, что в Новосибирске слабое место – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.
Андрей Максимов отметил, что новосибирские власти пообещали провести работу по модернизации этой части инфраструктуры. В том числе установить умные остановочные павильоны.
Следом проверка прошла в автобусе №96 (Цветущая Плющиха — Славы Кожевникова). Илья Зотов и Андрей Максимов возмутились обилием рекламы снаружи и внутри автобуса. Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров рассказал, что у многих автобусов – коммерческий перевозчик, а реклама для них заработок.
Спустившись в метро, члены Общественной палаты РФ поинтересовались, почему у наземного транспорта отличаются цены от метро. Власти региона заявили, что этот вопрос решает департамент по тарифам.
Также проверяющие уточнили, что жетоны в метрополитене уже не современно и достаточно затратно. По их словам, метро в Новосибирске короткое, а для его расширения городу нужны деньги.
Проверка прошла и в маршрутке №68. Ранее пассажиры жаловались на водителя, который якобы смотрел телевизор. Представителей Общественной палаты удивило, что в маршрутном такси нужно оплачивать проезд наличными деньгами или переводом через мобильный банк. Илья Зотов отменил, что последний раз он такое видел в Улан-Удэ. Он добавил, что в маршрутке должен появиться безналичный расчет с самостоятельной оплатой, чтобы это не отвлекало водителя.
Подобные проверки дают импульс властям для каких-то изменений, отмечают эксперты Общественной палаты. По их словам, малозатратным будет решить вопрос с безналичной оплатой, разметкой пешеходных переходов и обустройству выделенных полос.
Также проверяющие считают, что у Новосибирска есть шанс войти в программу по модернизации подвижного состава. Для этого властям нужно подать заявку на участие.
По итогам проверки будет создан отчет о работе общественного транспорта Новосибирска. В нем проверяющие отразят все недостатки.