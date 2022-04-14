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Posted 14 апреля 2022, 01:38

Published 14 апреля 2022, 01:38

Modified 5 августа 2022, 12:31

Updated 5 августа 2022, 12:31

Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске

Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске

14 апреля 2022, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Представители Общественной палаты отметили неудовлетворительное качество остановок и отсутствие безналичной оплаты в маршрутках города.

В Новосибирске 13 апреля представители Общественной палаты РФ провели проверку работы общественного транспорта в городе. Определенные маршруты были выбраны из-за многочисленных жалоб местных жителей. После подведения итогов, власти региона получат рекомендации по улучшению транспорта.

Так, общественный транспорт проверили член Общественной палаты РФ по территориальному и местному самоуправлению Илья Зотов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, а также в проверке участвовали представители местной и областной власти.

Сначала комиссия проверила трамвай №18 (Юго-Западный ж/м — пос. Чемской). По внешнему виду никаких претензий не было найдено. Илья Зотов заметил, что в транспорте не объявляют остановки, и внутри нет бегущей строки для слабослышащих людей. Проверяющие вышли на остановке «Магазин "Телевизоры"» и возмутились трамвайной остановкой, которая не отгорожена от автомобильного потока.

Представители Общественной палаты РФ добавили, что в Новосибирске слабое место – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.

Андрей Максимов отметил, что новосибирские власти пообещали провести работу по модернизации этой части инфраструктуры. В том числе установить умные остановочные павильоны.

Следом проверка прошла в автобусе №96 (Цветущая Плющиха — Славы Кожевникова). Илья Зотов и Андрей Максимов возмутились обилием рекламы снаружи и внутри автобуса. Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров рассказал, что у многих автобусов – коммерческий перевозчик, а реклама для них заработок.

Спустившись в метро, члены Общественной палаты РФ поинтересовались, почему у наземного транспорта отличаются цены от метро. Власти региона заявили, что этот вопрос решает департамент по тарифам.

Также проверяющие уточнили, что жетоны в метрополитене уже не современно и достаточно затратно. По их словам, метро в Новосибирске короткое, а для его расширения городу нужны деньги.

Проверка прошла и в маршрутке №68. Ранее пассажиры жаловались на водителя, который якобы смотрел телевизор. Представителей Общественной палаты удивило, что в маршрутном такси нужно оплачивать проезд наличными деньгами или переводом через мобильный банк. Илья Зотов отменил, что последний раз он такое видел в Улан-Удэ. Он добавил, что в маршрутке должен появиться безналичный расчет с самостоятельной оплатой, чтобы это не отвлекало водителя.

Подобные проверки дают импульс властям для каких-то изменений, отмечают эксперты Общественной палаты. По их словам, малозатратным будет решить вопрос с безналичной оплатой, разметкой пешеходных переходов и обустройству выделенных полос.

Также проверяющие считают, что у Новосибирска есть шанс войти в программу по модернизации подвижного состава. Для этого властям нужно подать заявку на участие.

По итогам проверки будет создан отчет о работе общественного транспорта Новосибирска. В нем проверяющие отразят все недостатки.

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