Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске

Проверка прошла и в маршрутке №68. Ранее пассажиры жаловались на водителя, который якобы смотрел телевизор. Представителей Общественной палаты удивило, что в маршрутном такси нужно оплачивать проезд наличными деньгами или переводом через мобильный банк. Илья Зотов отменил, что последний раз он такое видел в Улан-Удэ. Он добавил, что в маршрутке должен появиться безналичный расчет с самостоятельной оплатой, чтобы это не отвлекало водителя.