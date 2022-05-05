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Posted 5 мая 2022, 11:43

Published 5 мая 2022, 11:43

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Стало известно, сколько платят добровольцам за участие в спецоперации

Стало известно, сколько платят добровольцам за участие в спецоперации

5 мая 2022, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Добровольцам, готовым отправиться на спецоперацию в Украину, оплачивают проезд из Чечни и начисляют ежедневную зарплату в размере $53. Об этом говорится в ролике Рамзана Кадырова в Telegram-канале «Операция Z».

На днях из Грозного на территорию военных действий в ДНР и ЛНР отправили группу добровольцев. В видеоролике сообщили, поездку солдат оплатили отдельно, а также выплатили по 300 000 рублей. Кроме того, им будут платить ежедневно по $53.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил выплаты от 3 до 5 миллионов рублей волонтерам, погибшим или пострадавшим в ходе специальной операции. Это сказано в указе №247 на сайте Правительства РФ.

Подобные пособия предусмотрены для командированных лиц и тех, кто служит на государственной или муниципальной должностях. Речь о людях, раненых и погибших на территориях республик.

Напомним, в Новосибирской области 6 мая состоятся похороны трех погибших на Украине военнослужащих. На церемонию прощания выйдут десятки сибиряков.

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#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Военные
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