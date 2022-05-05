Стало известно, сколько платят добровольцам за участие в спецоперации

На днях из Грозного на территорию военных действий в ДНР и ЛНР отправили группу добровольцев. В видеоролике сообщили, поездку солдат оплатили отдельно, а также выплатили по 300 000 рублей. Кроме того, им будут платить ежедневно по $53.