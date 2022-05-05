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Posted 5 мая 2022, 01:03

Published 5 мая 2022, 01:03

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Учебный год в новосибирских школах в некоторых классах закончится 8 июня

Учебный год в новосибирских школах в некоторых классах закончится 8 июня

5 мая 2022, 01:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Начальные классы и выпускные уходят на каникулы уже 25 мая. Все остальные классы – на неделю позже, но есть и исключения: некоторые школьники продолжат учиться до 8 июня – министр образования по Новосибирской области Сергей Федорчук.

В Новосибирске обучающиеся некоторых школ будут учиться до 8 июня. Как рассказал глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук, точные даты окончания учебного года станут известны не ранее 15 мая.

По словам Федорчука, определение выхода на каникулы зависит от учебного плана школы. Именно поэтому в разных учебных заведениях могут быть разные сроки.

Также Минобр добавил, что раньше всех на каникулы выходят ученики начальных классов и те, кто сдают экзамены – 9 и 11 классы. Учеба у них прекращается по традиции 25 мая, а у всех остальных – на неделю позже.

«Но у нас есть школы, в которых дети будут учиться до 6–8 июня»,

уточнил НГС руководитель ведомства.

Напомним, ранее выпускники новосибирских школ писали итоговые сочинения по 5 темам 4 мая. Темы итоговых сочинений для 11-классников опубликовали на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования 4 мая. Учащимся предложено выбрать одну из них к написанию сегодня.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники
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