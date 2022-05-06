atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2022, 01:45

Published 6 мая 2022, 01:45

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Первая репетиция парада Победы прошла в центре Новосибирска

Первая репетиция парада Победы прошла в центре Новосибирска

6 мая 2022, 01:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«БТР, Тигр, Триумф и Ярс» - тяжелая военная техника проехала по центральной части Новосибирска на предварительной репетиции парада Победы, о чем проинформировал Центральный военный округ. Репетиция была совмещена с военнослужащими и техникой, которые прошли или проехали в колоннах.

В Новосибирске прошла первая репетиция парада ко дню Победы 9 мая. Как рассказали на сайте ЦВО, участие принимали более двух тысяч военнослужащих, а также несколько десятков колонн с военной техникой.

В четверг, 5 мая 2022 года в центре города на площади Ленина состоялась репетиция парада Победы. Первооткрывателями совместной тренировки стала рота барабанщиков из кадетского корпуса.

Уже традиционно в первой колонне проехал знаменитый советский танк Т-34. Уже за ним зрители, которые пришли посмотреть на репетицию, могли наблюдать более 30 единиц тяжелой техники. Например, были показаны боевые машины «Ярс», «Триумф», а также ракета «Град». По площади проехали бронированные, маскировочные и противодиверсионные машины.

Парад Победы состоится в Новосибирске уже 9 мая. Полную праздничную программу можете посмотреть в материале Atas.info.

Материалы по теме
В Новосибирске 12 февраля пройдет репетиция матча чемпионата мира по волейболуУлицы перекроют для репетиции военного парада в Новосибирске 5 маяВ Новосибирске перекрыли Красный проспект для репетиции Парада Победы
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#9 мая#Парад#День Победы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика