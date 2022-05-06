Первая репетиция парада Победы прошла в центре Новосибирска

Уже традиционно в первой колонне проехал знаменитый советский танк Т-34. Уже за ним зрители, которые пришли посмотреть на репетицию, могли наблюдать более 30 единиц тяжелой техники. Например, были показаны боевые машины «Ярс», «Триумф», а также ракета «Град». По площади проехали бронированные, маскировочные и противодиверсионные машины.