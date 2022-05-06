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Posted 6 мая 2022, 03:28

Published 6 мая 2022, 03:28

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Полиция назвала марки чаще угоняемых автомобилей за 2 месяца в Новосибирске

Полиция назвала марки чаще угоняемых автомобилей за 2 месяца в Новосибирске

6 мая 2022, 03:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полицейские зафиксировали 29 автоугонов в Новосибирске за последние 2 месяца. Какие машины пропадали чаще, рассказали в МВД по Новосибирской области.

За февраль-март 2022 года в Новосибирске произошло 29 угонов автомобилей. При этом 18 случаев связаны с хулиганством (взяли покататься), а 11 – кражи для перепродажи и другое.

Чаще всего угонщиков привлекали автомобили бюджетного класса и в редких случаях премиум-класса. Среди них «Тойота-Камри», «Тойота-Лэнд Крузер-Прадо», «Тойота-Хайлэндер», «Крайслер». Также ВАЗы и Газели, пишет НГС.

Напомним, ранее Atas.info рассказали в МВД по Новосибирской области, что больше похищали автомобили в Октябрьском и Ленинском районах. Некоторые заявления об угоне приходили из Первомайского и Кировского районов.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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