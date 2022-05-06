Полиция назвала марки чаще угоняемых автомобилей за 2 месяца в Новосибирске

Posted 6 мая 2022, 03:28
Published 6 мая 2022, 03:28
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
За февраль-март 2022 года в Новосибирске произошло 29 угонов автомобилей. При этом 18 случаев связаны с хулиганством (взяли покататься), а 11 – кражи для перепродажи и другое.
Чаще всего угонщиков привлекали автомобили бюджетного класса и в редких случаях премиум-класса. Среди них «Тойота-Камри», «Тойота-Лэнд Крузер-Прадо», «Тойота-Хайлэндер», «Крайслер». Также ВАЗы и Газели, пишет НГС.
Напомним, ранее Atas.info рассказали в МВД по Новосибирской области, что больше похищали автомобили в Октябрьском и Ленинском районах. Некоторые заявления об угоне приходили из Первомайского и Кировского районов.