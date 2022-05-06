Труп младенца нашли на Гусинобродской свалке в Новосибирске

Напомним, 21 апреля 2022 школьник нашел скелеты тел двух младенцев. По предположению местных жителей, тела младенцев могли лежать там с осени 2021 года. Односельчане были уверены, что кто-то из жителей Шагалово не мог родить двойню, потому что беременность все бы увидели. Останки тел были направлены на экспертизу. Позже биологическая мать была задержана.