Пожары, взрыв и задержание депутата - череда происшествий в Новосибирске

Жительница Новосибирска пожаловалась на осквернение могилы её прадедушки и прабабушки, а также захоронений на соседних участках на территории Клещихинского кладбища. Девушка рассказала, как придя на погост к родным обнаружила их сожженные портреты, обуглившиеся оградки и копоть на участке. Кто сотворил такое – неизвестно, сибирячка только подозревает, что к подобному привело возгорание на свалке неподалеку.