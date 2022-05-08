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Posted 8 мая 2022, 13:30

Published 8 мая 2022, 13:30

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Пожары, взрыв и задержание депутата - череда происшествий в Новосибирске

Пожары, взрыв и задержание депутата - череда происшествий в Новосибирске

8 мая 2022, 13:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Газовый баллон взорвался в дачном доме в СНТ «Аист» под Новосибирским – ожоги получили четыре человека. Также ночью сгорели четыре частных дома, а днем 8 мая 2022 года задержали депутата горсовета Светлану Каверзину. Что произошло за день – в материале Atas.info.

Взрыв газового баллона в частном домике под Новосибирском:

Дачный дом загорелся из-за хлопка газового баллона в садовом товариществе «Аист» в Новосибирской области. Из здания экстренно эвакуировали жителей – четверо получили серьезные ожоги тела. Сейчас в реанимации находятся 68-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Четыре дома в СНТ «Волга» сгорели ночью 8 мая:

На других дачах в СНТ «Волга» под Новосибирском сгорели сразу 4 дома. Пожар начался ещё поздно вечером 7 мая, однако ликвидировать его удалось специалистам только под ночь. Огонь уничтожил сараи и другие постройки, но благо из жителей никто не пострадал.

Задержание независимого депутата Светланы Каверзиной:

Днем силовики задержали по пока не известным причинам депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину. До суда её отправили в спецприемник. Журналисты предполагают, что арест чиновницы связан с несанкционированной акцией «Бессмертного полка».

«Не май-месяц» - снегом замело село в Новосибирской области:

Когда утром в Новосибирске было +10, в отдаленном районе региона - в Кыштовке - столбик термометра упал до -1 градуса и деревню засыпало снегом. Однако местные не удивились и рассказали, что подобные погодные эксцессы случаются всегда в начале мая. К слову, уже завтра синоптики обещают резкое потепление в области до +21 градуса.

Сожжённые портреты и копоть на могилах Клещихинского кладбища:

Жительница Новосибирска пожаловалась на осквернение могилы её прадедушки и прабабушки, а также захоронений на соседних участках на территории Клещихинского кладбища. Девушка рассказала, как придя на погост к родным обнаружила их сожженные портреты, обуглившиеся оградки и копоть на участке. Кто сотворил такое – неизвестно, сибирячка только подозревает, что к подобному привело возгорание на свалке неподалеку.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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