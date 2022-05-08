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Posted 8 мая 2022, 03:55

Published 8 мая 2022, 03:55

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Пятеро человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском

Пятеро человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском

8 мая 2022, 03:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На момент публикации новости ведомства официально информацию не прокомментировали. Также неизвестно, в какое именно время произошел взрыв. Сейчас есть информация о 9 пострадавших - 5 в больнице, другие 4 обращались к медикам.

В Новосибирской области взорвался газовый баллон. Об этом передает канал РЕН ТВ.

Уточняется, что происшествие случилось в дачном доме в садовом обществе «Аист». Из-за взрыва пострадали 5 человек. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре.

Также за помощью к медикам обратились еще 4 пострадавших. Какие именно они получили травмы – неизвестно. Однако сам дом получил повреждений мало. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего. Идет расследование.

ОБНОВЛЕНО:

В МЧС уточняют, что взрыв произошёл 23:00. В результате происшествия пострадали четверо человек: 68-летняя женщина получила 80% ожогов, также 15% ожогов получил 67-летний мужчина, сейчас он находится в реанимации.

Склад с большим количеством дизельного топлива загорелся под Новосибирском
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Напомним, склад пиломатериалов загорелся в ночь на 7 мая в поселке Сосновка под Новосибирском – пожар было трудно тушить из-за сильного ветра, это заняло несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

#Эмилия Губарева#Происшествия
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