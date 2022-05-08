Пятеро человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском

На момент публикации новости ведомства официально информацию не прокомментировали. Также неизвестно, в какое именно время произошел взрыв. Сейчас есть информация о 9 пострадавших - 5 в больнице, другие 4 обращались к медикам.

В Новосибирской области взорвался газовый баллон. Об этом передает канал РЕН ТВ. Уточняется, что происшествие случилось в дачном доме в садовом обществе «Аист». Из-за взрыва пострадали 5 человек. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре. Также за помощью к медикам обратились еще 4 пострадавших. Какие именно они получили травмы – неизвестно. Однако сам дом получил повреждений мало. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего. Идет расследование. ОБНОВЛЕНО: В МЧС уточняют, что взрыв произошёл 23:00. В результате происшествия пострадали четверо человек: 68-летняя женщина получила 80% ожогов, также 15% ожогов получил 67-летний мужчина, сейчас он находится в реанимации. Склад с большим количеством дизельного топлива загорелся под Новосибирском Узнать подробнее Напомним, склад пиломатериалов загорелся в ночь на 7 мая в поселке Сосновка под Новосибирском – пожар было трудно тушить из-за сильного ветра, это заняло несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.