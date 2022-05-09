5 тысяч новосибирцев зажгли свечи в память о погибших в ВОВ

Общенациональная акция «Свеча памяти» состоялась в Новосибирске в воскресенье, 8 мая. На Монумент Славы пришли тысячи жителей города, в том числе губернатор и мэр. Акцию провели и в Новосибирской области – у памятников было возложены сотни свечей, в память о погибших в ВОВ.

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