Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области

Posted 11 мая 2022, 04:29
Published 11 мая 2022, 04:29
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Со старта сезона-2022 специалисты проверили 636 клещей на боррелиоз и энцефалит. Положительный результат получили 69 жертв членистоногих.
«За неделю с 27 апреля по 3 мая чаще клещи кусали сибиряков в Искитимском районе, Новосибирском, Тогучинском, Ленинском, Заельцовском и на территории Академгородка. Среди укушенных клещами были также дети», - уточнили в областном ведомстве.
Напомним, ранее мэрия публиковала памятку действий в случае укуса клеща. Там говорилось, как снять членистоногого самостоятельно и в каких ситуациях лучше незамедлительно обратиться к врачу.