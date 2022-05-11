Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области

«За неделю с 27 апреля по 3 мая чаще клещи кусали сибиряков в Искитимском районе, Новосибирском, Тогучинском, Ленинском, Заельцовском и на территории Академгородка. Среди укушенных клещами были также дети», - уточнили в областном ведомстве.