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Posted 11 мая 2022, 04:29

Published 11 мая 2022, 04:29

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области

Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области

11 мая 2022, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Клещевой энцефалит медики заподозрили у 4 из 797 укушенных человек с начала пика активности членистоногих в Новосибирской области. Этой информацией поделился Роспотребнадзор по региону.

Со старта сезона-2022 специалисты проверили 636 клещей на боррелиоз и энцефалит. Положительный результат получили 69 жертв членистоногих.

«За неделю с 27 апреля по 3 мая чаще клещи кусали сибиряков в Искитимском районе, Новосибирском, Тогучинском, Ленинском, Заельцовском и на территории Академгородка. Среди укушенных клещами были также дети», - уточнили в областном ведомстве.

Напомним, ранее мэрия публиковала памятку действий в случае укуса клеща. Там говорилось, как снять членистоногого самостоятельно и в каких ситуациях лучше незамедлительно обратиться к врачу.

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