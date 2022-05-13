Гонщик на Subaru Legacy из Новосибирска накатал штрафы в Санкт-Петербурге

Posted 13 мая 2022, 11:20
Published 13 мая 2022, 11:20
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Сибиряк прописан в селе Киевка Татарского района Новосибирской области, а по факту проживал с семьей в Питере. Поэтому приставу было нелегко отыскать должника.
«На турбированном Subaru Legacy с двигателем на 260 лошадиных сил 43-летний мужчина накатал штрафы из-за превышения скорости. Кроме того, на нем числились задолженности по налогам и госпошлине. В общей сумме 50 тысяч рублей», - сообщили в УФССП по региону.
С мужчиной связались по телефону, и он пообещал, что всё оплатит. Через два дня долг был погашен.
Ранее у новосибирца забрали Nissan March и передали экс-супруге. Мужчина оказался должен дочери по алиментам 400 тысяч рублей. Сибиряк упорно не хотел помогать жене с содержанием своего ребенка, что попал под уголовную статью.