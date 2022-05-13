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Posted 13 мая 2022, 11:20

Published 13 мая 2022, 11:20

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Гонщик на Subaru Legacy из Новосибирска накатал штрафы в Санкт-Петербурге

Гонщик на Subaru Legacy из Новосибирска накатал штрафы в Санкт-Петербурге

13 мая 2022, 11:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Судебные приставы нашли злостного нарушителя ПДД из Новосибирска, который накатал штрафов на 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. На мужчине числилось 78 исполнительных производств.

Сибиряк прописан в селе Киевка Татарского района Новосибирской области, а по факту проживал с семьей в Питере. Поэтому приставу было нелегко отыскать должника.

«На турбированном Subaru Legacy с двигателем на 260 лошадиных сил 43-летний мужчина накатал штрафы из-за превышения скорости. Кроме того, на нем числились задолженности по налогам и госпошлине. В общей сумме 50 тысяч рублей», - сообщили в УФССП по региону.

С мужчиной связались по телефону, и он пообещал, что всё оплатит. Через два дня долг был погашен.

Ранее у новосибирца забрали Nissan March и передали экс-супруге. Мужчина оказался должен дочери по алиментам 400 тысяч рублей. Сибиряк упорно не хотел помогать жене с содержанием своего ребенка, что попал под уголовную статью.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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