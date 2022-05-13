Гонщик на Subaru Legacy из Новосибирска накатал штрафы в Санкт-Петербурге

«На турбированном Subaru Legacy с двигателем на 260 лошадиных сил 43-летний мужчина накатал штрафы из-за превышения скорости. Кроме того, на нем числились задолженности по налогам и госпошлине. В общей сумме 50 тысяч рублей», - сообщили в УФССП по региону.