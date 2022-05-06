На мизерной взятке судебному приставу попался мужчина из Новосибирска

Однако правоохранителям удалось предотвратить преступную деятельность мужчины – он был задержан на месте. На время следствия бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В преступлении он сознался полностью. Уголовное дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.