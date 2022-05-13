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Posted 13 мая 2022, 07:47

Published 13 мая 2022, 07:47

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Участок в элитном поселке у Обского моря в Новосибирске продают за 13 миллионов

Участок в элитном поселке у Обского моря в Новосибирске продают за 13 миллионов

13 мая 2022, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Землю в элитном поселке Голубой залив на берегу Новосибирского водохранилища выставили на продажу за 13 миллионов рублей. Аукцион запустил ДОМ.РФ.

Согласно данным с конкурса, земельный участок площадью 1,14 га на берегу моря продают под базу отдыха. Торги начнутся 27 мая с лота в 13 429 000 рублей.

Этот участок находится возле частных жилых домов, которые принадлежат Морскому сельсовету. Вблизи пролегают Ордынское, Советское шоссе и Бердское шоссе.

Напомним, ранее мэрия объявила конкурс на снос аварийной школы №57 в Новосибирске. Работы оценили в 14,7 млн рублей.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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