Участок в элитном поселке у Обского моря в Новосибирске продают за 13 миллионов

Posted 13 мая 2022, 07:47
Published 13 мая 2022, 07:47
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
Согласно данным с конкурса, земельный участок площадью 1,14 га на берегу моря продают под базу отдыха. Торги начнутся 27 мая с лота в 13 429 000 рублей.
Этот участок находится возле частных жилых домов, которые принадлежат Морскому сельсовету. Вблизи пролегают Ордынское, Советское шоссе и Бердское шоссе.
Напомним, ранее мэрия объявила конкурс на снос аварийной школы №57 в Новосибирске. Работы оценили в 14,7 млн рублей.