Как спастись от дикого медведя, рассказали в Минприроды Новосибирской области

«Медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его громким спокойным голосом либо стуком. Хорошо иметь при себе сигнальную ракету или колокольчик. При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны», - подметили в ведомстве.