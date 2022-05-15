Как спастись от дикого медведя, рассказали в Минприроды Новосибирской области

Неожиданная встреча с медведем может привести к трагедии:
«Лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним, но, если этого избежать не удалось, необходимо следовать нескольким правилам: держаться открытых мест и не провоцировать зверя. Натолкнувшись на след медведя, лучше повернуть обратно. Заставать его в врасплох нельзя – испуг провоцируют нападение, поэтому гуляя по лесу, необходимо напоминать о себе – петь песни, шумно разговаривать», - посоветовали в министерстве экологии и природных ресурсов в разговоре с Atas.info.
По словам специалистов, вероятность агрессии дикого животного ниже по отношению к группе людей. Поэтому в одиночку ходить в угодья не стоит. Если встреча с ним состоялась – не бегите.
«Медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его громким спокойным голосом либо стуком. Хорошо иметь при себе сигнальную ракету или колокольчик. При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны», - подметили в ведомстве.
Если медведь встал на задние лапы ещё не означает того, что он хочет напасть. В это момент от него стоит тихо отдалиться.
Как правильно отдыхать на природе, чтобы не потревожить дикого зверя:
Пикник следует устраивать на открытых полянах, говорят эксперты, чтобы видеть округу со всех сторон. Также нужно помнить о чистоте территории. Бурые медведи – отчаянные обжоры и лакомки. Они могут учуять запах еды, которую разложили на столе люди и прийти угоститься. Теряя страх перед таким соблазном, могут и напасть на человека.
«Не создавайте вокруг населенных пунктов и кемпинга свалку. Медведи обладают хорошо развитым обонянием и легко обнаруживают и раскапывают даже захороненные на значительной глубине органические остатки. Пищевые отходы необходимо вывозить. Место свалки должно быть четко обозначено знаками, и о нем должны быть предупреждены местные жители. Не храните продовольствие и съестные припасы в местах, легко доступных для разграбления: в неохраняемых полотняных палатках, мешках и ящиках под открытым небом. Упаковка должна исключать легкий доступ к содержимому».
Спящих медведей будить нельзя, как и тревожить во время обеда:
«Если медведь спит обойдите его стороной, также поступить в случае, когда он что-то ест. Шумно, но спокойно отступайте, при этом держите его в поле зрения. Вам удастся спастись, если расстояние между вами относительно большое».
Страшнее ситуация выглядит, когда отдыхающим повстречается стая медведей. Весной у них начинается гон. Они бродят либо в парах с детенышем, либо с партнером.
«Медведи во время гона злобны, раздражительны и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям. Причем это касается зверей обоего пола. Но крупные самцы в этот период ведут себя порой вызывающе агрессивно. Они готовы атаковать любой крупный движущийся объект, и часто не ограничиваются демонстрациями. Однако самец в первую очередь реагирует на поведение самки, и в случае ее ухода, ретируется вслед за ней».
Милый медвежонок – самая большая угроза человеку:
Заметили медвежонка – поскорее уходите, ведь рядом гуляет его бдительная мать. Нужно помнить, что это дикий зверь, а не плюшевая игрушка. Медведица не будет церемониться и сразу постарается вас убить.
«При обороне могут помочь специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Его можно попробовать также отпугнуть фальшфейером или ракетницей. Если этого нет, отвлеките корзинкой с ягодами или рыбой. И это не вышло – упадите на землю и притворитесь мертвым. Нападение случилось – пытайтесь отбиваться, бейте ножом, цельтесь в глаз. Хладнокровие спасет вашу жизнь!», - подытожили в Минприроды Новосибирской области.