В Новосибирской области количество укусов клещей выросло в несколько раз, по сравнению с 2021 годом. Как отметила представитель Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова, только с начала сезона в 2022 году зафиксировано 1 911 случаев укуса паразитом. За аналогичный период прошлого года было выявлено 886 пострадавших от укуса клеща.