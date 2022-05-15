В Новосибирской области количество укусов клещей выросло в несколько раз, по сравнению с 2021 годом. Как отметила представитель Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова, только с начала сезона в 2022 году зафиксировано 1 911 случаев укуса паразитом. За аналогичный период прошлого года было выявлено 886 пострадавших от укуса клеща.
Уточняется, что рост укусов в два раза обнаружен именно после майских праздников – с 1 по 10 число. Зам руководителя управления добавила, что больше всего укусов зафиксировано в Новосибирском (293), Искитимском (243) и Тогучинском районах (99).
Добавим, что из-за укуса паразита в Новосибирской области четыре человека госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи заподозрили у пациентов клещевой энцефалит.