В Новосибирске ФАС остановила выбор компании по ремонту Октябрьского моста

Posted 16 мая 2022, 01:07
Published 16 мая 2022, 01:07
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в проведении конкурса подрядчика на капремонт Октябрьского моста. Жалобу отправила компания АО «Новосибирскавтодор».
Выяснилось, что в документации закупки не соблюдены несколько важных условий. Например, в сумме контракта отсутствуют: информация по устройству строй городка, чертежи для создания подмости и баржи. «Новосибирскавтодор» считает, что отсутствие важных пунктов помешает выполнению контракта.
Добавим, что итоги подвели 13 мая. На участие в конкурсе подалась одна компания. Ее и утвердили на строительство Октябрьского моста. Стартовая цена контракта – 2,2 млрд рублей. Наименование компании остается неизвестным.
Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть заявлял, что капремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, после поведения конкурса и определения подрядчика работ.