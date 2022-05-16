В Новосибирске ФАС остановила выбор компании по ремонту Октябрьского моста

Выяснилось, что в документации закупки не соблюдены несколько важных условий. Например, в сумме контракта отсутствуют: информация по устройству строй городка, чертежи для создания подмости и баржи. «Новосибирскавтодор» считает, что отсутствие важных пунктов помешает выполнению контракта.