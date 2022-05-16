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Posted 16 мая 2022, 01:07

Published 16 мая 2022, 01:07

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирске ФАС остановила выбор компании по ремонту Октябрьского моста

В Новосибирске ФАС остановила выбор компании по ремонту Октябрьского моста

16 мая 2022, 01:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
При проведении конкурса на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске обнаружены недочеты, в связи с чем ФАС приостановил выбор подрядчика.

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в проведении конкурса подрядчика на капремонт Октябрьского моста. Жалобу отправила компания АО «Новосибирскавтодор».

Выяснилось, что в документации закупки не соблюдены несколько важных условий. Например, в сумме контракта отсутствуют: информация по устройству строй городка, чертежи для создания подмости и баржи. «Новосибирскавтодор» считает, что отсутствие важных пунктов помешает выполнению контракта.

Добавим, что итоги подвели 13 мая. На участие в конкурсе подалась одна компания. Ее и утвердили на строительство Октябрьского моста. Стартовая цена контракта – 2,2 млрд рублей. Наименование компании остается неизвестным.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть заявлял, что капремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, после поведения конкурса и определения подрядчика работ.

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#Город#Новосибирск#Ремонт
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