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Posted 16 мая 2022, 01:28

Published 16 мая 2022, 01:28

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Декоративная яблоня

В Новосибирске расцвели яблони и сирень

16 мая 2022, 01:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. Декоративная яблоня
Дачница Ольга поделилась в беседе с Atas.info, что в среднем цветки яблони и сирени распускаются около 10 дней.

В Новосибирской области начинают расцветать деревья и кустарники – яблоня и сирень. Дачница Ольга Иванова рассказала Atas.info, что в большинстве случаев яблоня начинает цвести после 15-20 мая, а полностью раскрытие цветков происходит в начале июня. Интересный факт, что в городе яблоня зацветает быстрее, чем в регионе. Обычно яблоня цветет около 10 дней.

Сирень же начинает расцветать с конца апреля до начала июня, в зависимости от климата. Скоро жители Новосибирска увидят молочные или сиреневые цветы, характерные для кустарного растения. Весь куст сирени расцветет от 9 до 18 дней.

В эту пору сибирячки начинают вдохновляться созданием красивые фотокарточек, которые они публикуют в социальных сетях. Фотографии набирают сотни лайков и отлично ассоциируются с прекрасной порой весеннего мая.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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