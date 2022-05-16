В Новосибирске расцвели яблони и сирень

Posted 16 мая 2022, 01:28
Published 16 мая 2022, 01:28
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
В Новосибирской области начинают расцветать деревья и кустарники – яблоня и сирень. Дачница Ольга Иванова рассказала Atas.info, что в большинстве случаев яблоня начинает цвести после 15-20 мая, а полностью раскрытие цветков происходит в начале июня. Интересный факт, что в городе яблоня зацветает быстрее, чем в регионе. Обычно яблоня цветет около 10 дней.
Сирень же начинает расцветать с конца апреля до начала июня, в зависимости от климата. Скоро жители Новосибирска увидят молочные или сиреневые цветы, характерные для кустарного растения. Весь куст сирени расцветет от 9 до 18 дней.
В эту пору сибирячки начинают вдохновляться созданием красивые фотокарточек, которые они публикуют в социальных сетях. Фотографии набирают сотни лайков и отлично ассоциируются с прекрасной порой весеннего мая.