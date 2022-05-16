В Новосибирске расцвели яблони и сирень

В Новосибирской области начинают расцветать деревья и кустарники – яблоня и сирень. Дачница Ольга Иванова рассказала Atas.info, что в большинстве случаев яблоня начинает цвести после 15-20 мая, а полностью раскрытие цветков происходит в начале июня. Интересный факт, что в городе яблоня зацветает быстрее, чем в регионе. Обычно яблоня цветет около 10 дней.