Антитеррористические учения проведут на вокзале в Новосибирске 17 мая

Posted 17 мая 2022, 05:48
Published 17 мая 2022, 05:48
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
Мероприятия проведут на главном вокзале города, а также на станции Баган в регионе. При этом объекты в рамках учений перекрывать не будут, как и мешать работе транспорта.
«Специалисты отработают механизм действий при угрозах – ЧС или террористических. Просим отнестись с пониманием и не создавать панику. Пассажирам, прохожим и транспорту не воспрепятствуют», - уточнили сайту в пресс-службе ведомства.
Напомним, в октябре 2021 года силовики задержали террористическую группировку иностранцев в Новосибирске. Они, представляя запрещённую в РФ организацию, вербовали жителей Сибири и финансировали деятельность террористов.