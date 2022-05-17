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Posted 17 мая 2022, 05:48

Published 17 мая 2022, 05:48

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Антитеррористические учения проведут на вокзале в Новосибирске 17 мая

Антитеррористические учения проведут на вокзале в Новосибирске 17 мая

17 мая 2022, 05:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Условный террористический акт будут пресекать на вокзале «Новосибирск-Главный» 17 мая. Об учениях силовиков рассказали в УФСБ России по Новосибирской области.

Мероприятия проведут на главном вокзале города, а также на станции Баган в регионе. При этом объекты в рамках учений перекрывать не будут, как и мешать работе транспорта.

«Специалисты отработают механизм действий при угрозах – ЧС или террористических. Просим отнестись с пониманием и не создавать панику. Пассажирам, прохожим и транспорту не воспрепятствуют», - уточнили сайту в пресс-службе ведомства.

Напомним, в октябре 2021 года силовики задержали террористическую группировку иностранцев в Новосибирске. Они, представляя запрещённую в РФ организацию, вербовали жителей Сибири и финансировали деятельность террористов.

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