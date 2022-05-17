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Posted 17 мая 2022, 04:00

Published 17 мая 2022, 04:00

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Блогера из Новосибирска судят за то, что он назвал машину Росгвардии «обезьянником»

Блогера из Новосибирска судят за то, что он назвал машину Росгвардии «обезьянником»

17 мая 2022, 04:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Дзержинском районном суде Новосибирска состоялось второе заседание по делу YouTube-блогера Ивана Фролова. Истец – Росгвардия, которая обвиняет новосибирца в оскорблении их чести и достоинства.

По данным следствия, Иван Фролов в 2021 году опубликовал видеоролик, где оскорбил полицейских и назвал их машину «обезьянником». По мнению истца, эта информация наносит вред деловой репутации.

Как пишет «Прецедент», история началась до опубликованного видео. По словам блогера, он съел мороженое в магазине «Ярче», при этом отдал пятитысячную купюру продавцу. Из-за того, что он испортил имущество, были вызваны сотрудники Росгвардии. В служебном автомобиле мужчине стало плохо, и его доставили в больницу, где поставили ему два укола.

Далее сотрудники гвардии увезли блогера в отдел полиции и предъявили уже не порчу имущества, а нарушение масочного режима. Спустя какое-то время Ивану Фролову пришел иск от Росгвардии, в котором от блогера требовали публичного опровержения информации в соцсетях, где новосибирец оскорбил росгвардейцев.

Ответчик добавил, что есть вероятность назначения лингвистической экспертизы. Она должна выявить, содержались ли в словах Фролова сведения, которые поручат репутацию Росгвардии.

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#Общество#Новосибирск#Суд
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