Блогера из Новосибирска судят за то, что он назвал машину Росгвардии «обезьянником»

Как пишет «Прецедент», история началась до опубликованного видео. По словам блогера, он съел мороженое в магазине «Ярче», при этом отдал пятитысячную купюру продавцу. Из-за того, что он испортил имущество, были вызваны сотрудники Росгвардии. В служебном автомобиле мужчине стало плохо, и его доставили в больницу, где поставили ему два укола.