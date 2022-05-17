Блогера из Новосибирска судят за то, что он назвал машину Росгвардии «обезьянником»

Posted 17 мая 2022, 04:00
Published 17 мая 2022, 04:00
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
По данным следствия, Иван Фролов в 2021 году опубликовал видеоролик, где оскорбил полицейских и назвал их машину «обезьянником». По мнению истца, эта информация наносит вред деловой репутации.
Как пишет «Прецедент», история началась до опубликованного видео. По словам блогера, он съел мороженое в магазине «Ярче», при этом отдал пятитысячную купюру продавцу. Из-за того, что он испортил имущество, были вызваны сотрудники Росгвардии. В служебном автомобиле мужчине стало плохо, и его доставили в больницу, где поставили ему два укола.
Далее сотрудники гвардии увезли блогера в отдел полиции и предъявили уже не порчу имущества, а нарушение масочного режима. Спустя какое-то время Ивану Фролову пришел иск от Росгвардии, в котором от блогера требовали публичного опровержения информации в соцсетях, где новосибирец оскорбил росгвардейцев.
Ответчик добавил, что есть вероятность назначения лингвистической экспертизы. Она должна выявить, содержались ли в словах Фролова сведения, которые поручат репутацию Росгвардии.