Адвокат пойдет под суд за обещание выпустить человека из СИЗО в Новосибирске

Posted 16 мая 2022, 09:49
Published 16 мая 2022, 09:49
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
По версии следствия, все произошло в ноябре 2020 года. В тот день адвокат встретился со своим доверителем в кафе, вследствие чего последний предложил защитнику вознаграждение за помощь его родственнику в СИЗО. За взятку адвокат должен был поспособствовать прекращению дела.
Подозреваемый назначил сумму взятки – 500 тысяч сразу, а миллион после исполнения обязательств. Этот разговор записал доверить на свой диктофон. Позже выяснилось, что правозащитник обманул взяткодателя и никак не мог помочь в деле родственника. Тогда запись разговора попала в ФСБ.
Против адвоката возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Свою вину он не признает. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.