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Posted 16 мая 2022, 09:49

Published 16 мая 2022, 09:49

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Адвокат пойдет под суд за обещание выпустить человека из СИЗО в Новосибирске

Адвокат пойдет под суд за обещание выпустить человека из СИЗО в Новосибирске

16 мая 2022, 09:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске Ленинский суд рассмотрит уголовное дело адвоката, который получил взятку, при этом не исполнил свое обещание.

По версии следствия, все произошло в ноябре 2020 года. В тот день адвокат встретился со своим доверителем в кафе, вследствие чего последний предложил защитнику вознаграждение за помощь его родственнику в СИЗО. За взятку адвокат должен был поспособствовать прекращению дела.

Подозреваемый назначил сумму взятки – 500 тысяч сразу, а миллион после исполнения обязательств. Этот разговор записал доверить на свой диктофон. Позже выяснилось, что правозащитник обманул взяткодателя и никак не мог помочь в деле родственника. Тогда запись разговора попала в ФСБ.

Против адвоката возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Свою вину он не признает. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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#Криминал#Новосибирск
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