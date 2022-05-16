Адвокат пойдет под суд за обещание выпустить человека из СИЗО в Новосибирске

По версии следствия, все произошло в ноябре 2020 года. В тот день адвокат встретился со своим доверителем в кафе, вследствие чего последний предложил защитнику вознаграждение за помощь его родственнику в СИЗО. За взятку адвокат должен был поспособствовать прекращению дела.