Более 2 тысяч новосибирцев выступили против моста на площади Лыщинского

«Мэрия должна прислушаться к жителям города, не издеваться над ними и не строить переход высотой 6,5 метров. Это не локальная проблема левого берега. Если получится отменить этот проект, то у нас появится хороший прецедент для всего города. Внеуличным переходам место на трассах, а не на улицах», - написали в Телеграм-канале «Ненаучного городка».