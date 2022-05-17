Более 2 тысяч новосибирцев выступили против моста на площади Лыщинского

Posted 17 мая 2022, 02:31
Published 17 мая 2022, 02:31
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Новосибирский депутат Антон Картавин вместе с командой «Комфортного региона» обратились к мэру с подписями против строительства моста на площади Лыщинского. Всего было собрано 2 204 подписей от жителей города, в чьем районе может появиться новый мост для пешеходов.
По мнению горожан, надземный переход будет неудобным для маломобильных людей, пенсионеров или даже родителей с колясками и велосипедистов. Также весомый аргумент – стоимость объекта. Она может составить более 400 млн рублей, а содержание пойдет за счет бюджета Новосибирска.
«Мэрия должна прислушаться к жителям города, не издеваться над ними и не строить переход высотой 6,5 метров. Это не локальная проблема левого берега. Если получится отменить этот проект, то у нас появится хороший прецедент для всего города. Внеуличным переходам место на трассах, а не на улицах», - написали в Телеграм-канале «Ненаучного городка».