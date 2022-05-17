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Posted 17 мая 2022, 10:46

Published 17 мая 2022, 10:46

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Режим повышенной готовности продлен в Новосибирске до 20 мая из-за вывоза мусора

Режим повышенной готовности продлен в Новосибирске до 20 мая из-за вывоза мусора

17 мая 2022, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проблемы с вывозом отходов вынудили властей Новосибирска продлить до 20 мая режим повышенной готовности. Об этом стало известно на аппаратном заседании с мэром Анатолием Локтем 17 мая.

Напомним, в апреле водители мусоровозов «ЭкоТранс-Н» устроили забастовку из-за новых автомобилей и условий работы. Они не вышли на работу, отказываясь убирать город. Проблема дошла до того, что в столице Сибири ввели режим повышенной готовности – сегодня, 17 мая, его продлили.

Мэр Локоть отметил, что на этой недели снизилось число заявлений о набитых мусором баков. Однако режим снимут только, когда до нуля упадет количество жалоб.

«Неделя началась с 50 обращений. На середину мая их было 18. В основном жалуются жители Октябрьского и Дзержинского районов», - добавил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

Ранее совладелец «ЭкоТранс-Н» ГК «ВИС» комментировал, что сотрудникам хотят увеличить зарплату. Однако эти условия они не приняли, продолжили саботаж.

Новосибирцы делились в социальных сетях фотографиями с мусорными мешками во дворах и скверах, писали посты о качестве уборки.

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#Город#Новосибирск
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