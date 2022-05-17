Режим повышенной готовности продлен в Новосибирске до 20 мая из-за вывоза мусора

Posted 17 мая 2022, 10:46
Published 17 мая 2022, 10:46
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
Напомним, в апреле водители мусоровозов «ЭкоТранс-Н» устроили забастовку из-за новых автомобилей и условий работы. Они не вышли на работу, отказываясь убирать город. Проблема дошла до того, что в столице Сибири ввели режим повышенной готовности – сегодня, 17 мая, его продлили.
Мэр Локоть отметил, что на этой недели снизилось число заявлений о набитых мусором баков. Однако режим снимут только, когда до нуля упадет количество жалоб.
«Неделя началась с 50 обращений. На середину мая их было 18. В основном жалуются жители Октябрьского и Дзержинского районов», - добавил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.
Ранее совладелец «ЭкоТранс-Н» ГК «ВИС» комментировал, что сотрудникам хотят увеличить зарплату. Однако эти условия они не приняли, продолжили саботаж.
Новосибирцы делились в социальных сетях фотографиями с мусорными мешками во дворах и скверах, писали посты о качестве уборки.