Режим повышенной готовности продлен в Новосибирске до 20 мая из-за вывоза мусора

Напомним, в апреле водители мусоровозов «ЭкоТранс-Н» устроили забастовку из-за новых автомобилей и условий работы. Они не вышли на работу, отказываясь убирать город. Проблема дошла до того, что в столице Сибири ввели режим повышенной готовности – сегодня, 17 мая, его продлили.