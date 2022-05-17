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Posted 17 мая 2022, 01:09

Published 17 мая 2022, 01:09

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

У Новосибирского водохранилища продают участок под базу отдыха за 13 млн

У Новосибирского водохранилища продают участок под базу отдыха за 13 млн

17 мая 2022, 01:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Продавец выставил объявление на сайте ДОМ.РФ, а стартовая цена - 13,4 млн рублей.

В Новосибирске выставили на продажу земельный участок, который предназначен для базы отдыха. На сайте ДОМ.РФ указано, что общая площадь составляет 1,14 га.

Цены участка – 13 миллионов рублей. Он находится рядом с Новосибирским водохранилищем в Новосибирском районе. Заявку можно подать до 23 мая, а сами торги пройдут 27 мая.

Дачные участки пользуются популярность у жителей Новосибирска, но многие ищут такие места, куда легко добраться на личном транспорте, электричке или автобусе – Atas.info сделал подборку лучших объявлений по продаже дач в Новосибирской области в 2022 году.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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