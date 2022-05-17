У Новосибирского водохранилища продают участок под базу отдыха за 13 млн

Posted 17 мая 2022, 01:09
Published 17 мая 2022, 01:09
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
В Новосибирске выставили на продажу земельный участок, который предназначен для базы отдыха. На сайте ДОМ.РФ указано, что общая площадь составляет 1,14 га.
Цены участка – 13 миллионов рублей. Он находится рядом с Новосибирским водохранилищем в Новосибирском районе. Заявку можно подать до 23 мая, а сами торги пройдут 27 мая.
Дачные участки пользуются популярность у жителей Новосибирска, но многие ищут такие места, куда легко добраться на личном транспорте, электричке или автобусе – Atas.info сделал подборку лучших объявлений по продаже дач в Новосибирской области в 2022 году.