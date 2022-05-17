В Новосибирской области простились с 26-летним погибшим на Украине военным

Posted 17 мая 2022, 09:11
Published 17 мая 2022, 09:11
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
Как уточнили в администрации Куйбышевского района Atas.info, семья решила захоронить Алексея не по его месту рождения, а там, где живет мама. Сам мужчина родом из села Кожевниково Барабинского района.
«Алексей Рожков был многодетным отцом. После его смерти остались трое деток и жена. Мама сибиряка проживает в Куйбышеве, сюда хотела переехать одна из сестер, поэтому и решили устроить похороны на нашей земле», - уточнили в администрации муниципалитета.
Алексей Рожков поступил в сельскохозяйственный техникум после 9 класса. Потом ушел в армию и отслужил в Республики Бурятия, где с ним подписали контракт.
Младший сержант Рожков погиб в ходе спецоперации в Украине. Знакомые отмечали его доброту, честность и отзывчивость.