atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2022, 10:42

Published 19 мая 2022, 10:42

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Фонтан забил из-под асфальта на улице Мичурина в Новосибирске

Фонтан забил из-под асфальта на улице Мичурина в Новосибирске

19 мая 2022, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Коммунальную трубу прорвало под землей на улице Мичурина в Новосибирске днем 19 мая. Фонтан воды забил на прохожих и автомобили, припаркованные рядом.

Коммунальную трубу прорвало под землей на улице Мичурина в Новосибирске днем 19 мая. Фонтан воды забил на прохожих и автомобили, припаркованные рядом.

Очевидцы рассказали, что вода рванула из-под асфальта на дороге возле стадиона «Спартак». При этом она была холодная, и это не привело к трагическим последствиям.

Информацию о дефекте трубопровода на Мичурина подтвердили в пресс-службе СГК. Это произошло в ходе гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-5.

«Наши специалисты оперативно отключили поврежденный участок и огородили место порыва трубопровода. Приступаем к ремонту. Вода негорячая, опасности для жизни горожан нет», - отметили в компании журналисту Atas.info.

Сибирская генерирующая компания ранее предупреждала сибиряков о возможных коммунальных авариях. Горожанам напомнили соблюдать осторожность в период проверки труб на прочность и плотность.

Материалы по теме
Накануне Дня Победы-2022 в Новосибирске запустили фонтаныВ Новосибирске появился «дорожный фонтан» 8-метровой высотойМусоровоз провалился в асфальт в центре НовосибирскаАдский котел открылся в асфальте на улице Кубовой в Новосибирске
#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика