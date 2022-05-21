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Posted 21 мая 2022, 08:08

Published 21 мая 2022, 08:08

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

«Арктика Сити» продолжит вывоз раздельного мусора в Новосибирске

«Арктика Сити» продолжит вывоз раздельного мусора в Новосибирске

21 мая 2022, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мусоровывозящая компания «Арктика Сити» планирует возобновить вывоз раздельных отходов в Новосибирске. Об этом представители сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

В скором времени из баков под раздельное сырьё во дворах жилых домов в Новосибирске начнут вновь вывозить мусор. Горожане уже давно ждут возвращения компании.

Руководители «Арктика-Сити» начали по этому поводу переговоры с регоператором и другими смежными фирмами. ЭкоТранс-Н» уже намеревается вывозить отходы на своих машинах.

Напомним, несколько недель назад компания объявила о прекращении работы с раздельным мусором в городе. Всё началось в один день с забастовкой водителей мусоровозов, которые жаловались на нехватку техники и маленькие зарплаты.

На днях губернатор региона Андрей Травников заявил, что этот конфликт постараются заглушить, не расторгая преждевременно сотрудничество. Однако концессию на строительство мусороперерабатывающих заводов расторгли.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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