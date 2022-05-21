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Posted 21 мая 2022, 08:24

Published 21 мая 2022, 08:24

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Вода прогрелась до +17 градусов на Обском море в Новосибирске

Вода прогрелась до +17 градусов на Обском море в Новосибирске

21 мая 2022, 08:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Температура воды в Новосибирском водохранилище достигла +16,9 градусов на 21 мая. Информацией поделились синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Вода на Обском море прогрелась почти до 17 градусов, при этом в Оби температура всего 15,6 по Цельсию.

На сегодняшний день вода в акватории поднялась до 117 сантиметров. По словам специалистов, уровень в пределах нормы.

Напомним, ранее несмотря на жару в Новосибирске спасатели МЧС и мэрия не рекомендовали горожанам купаться в реках. С их слов, вода ещё прохладная и есть риски заболеть, к тому же, не все водоемы ещё проверили и оборудовали для безопасности отдыхающих. Также власти составили список самых опасных акваторий в мегаполисе.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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