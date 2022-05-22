«Теперь не задохнешься»: в Новосибирске в автобусах сделали кондиционер

Кондиционер установлен в самом салоне, где ездят пассажиры, а также у водителя общественного транспорта, передает «АиФ-НСК». Добавим, что в обычных автобусах, которые ездили по Новосибирску, системы кондиционирования нет, так как изначально предлагалась вентиляция в виде форточки и открытого окна.