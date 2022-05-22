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Posted 22 мая 2022, 06:46

Published 22 мая 2022, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

«Теперь не задохнешься»: в Новосибирске в автобусах сделали кондиционер

«Теперь не задохнешься»: в Новосибирске в автобусах сделали кондиционер

22 мая 2022, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По Новосибирску начали ездить автобусы с кондиционерами, - мэрия города.

Первые 100 автобусов оборудовали кондиционерами – они уже вышли на маршруты. По сообщению муниципалитета, в дальнейшем количество планируют увеличить. 50 дополнительных автобусов должны прийти этим летом.

Кондиционер установлен в самом салоне, где ездят пассажиры, а также у водителя общественного транспорта, передает «АиФ-НСК». Добавим, что в обычных автобусах, которые ездили по Новосибирску, системы кондиционирования нет, так как изначально предлагалась вентиляция в виде форточки и открытого окна.

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#Транспорт#Новосибирск
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