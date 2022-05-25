Аферистка, притворившись беременной, обокрала пенсионерку в Новосибирске: видео

Такими хитрыми манипуляциями девушки попали в квартиру пожилой женщины – а у той, как оказалось, стояли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, лже-беременная специально хваталась за живот и говорила о плохом самочувствие, чтобы пенсионерка отлучилась за водой. Когда это произошло, аферистки обыскали комнату и нашли деньги.