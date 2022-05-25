atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аферистка, притворившись беременной, обокрала пенсионерку в Новосибирске: видео

25 мая 04:38
Фото: Подслушано Первомайка
Две молодые цыганки украли деньги из квартиры пенсионерки в Первомайском районе Новосибирска. Одна из них притворилась беременной, чтобы вызвать сочувствие у бабушки.

Такими хитрыми манипуляциями девушки попали в квартиру пожилой женщины – а у той, как оказалось, стояли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, лже-беременная специально хваталась за живот и говорила о плохом самочувствие, чтобы пенсионерка отлучилась за водой. Когда это произошло, аферистки обыскали комнату и нашли деньги.

Немного полежав на диване старушки, «больная» и её подруга ушли. Предположительно о краже пострадавшая уже знает. В группе «Подслушано Первомайка» даже отметились её родственники. Они сказали, что эта женщина является заслуженным врачом-невропатологом.

Сейчас воришек разыскивает полиция. Некоторые пользователи Сети откликнулись и рассказали, где видели похожих на них в Новосибирске вчера, 24 мая.

Материалы по теме
В Бердске бездомный обокрал комнату в общежитии, пока все спалиОбокравшую ювелирный салон в Новосибирске девушку отправили в колониюСТО обокрали неизвестные на 300 тысяч в Новосибирске
#Новости#Новосибирск#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52