Путин обсудит с Госсоветом 25 мая повышение МРОТ, пенсий и зарплат бюджетников

Кроме того, как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в ходе заседания Госсовета будет предложено индексировать и выплаты по социальным контрактам. Это мера поддержки людей, потерявших работу, на время поиска нового места, либо на время профессионального переобучения. Кроме того, предполагается дать регионам больше самостоятельности в определении размера выплаты по социальному контракту.