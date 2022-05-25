Предполагается, что в ходе заседания глава государства выступит с обращением к россиянам и сделает заявление об индексации социальных выплат. О грядущем повышении пособий, зарплат и пенсий Владимир Путин заявил еще в середине марта, однако никакой конкретики до сих пор неизвестно