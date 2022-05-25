Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, примет участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации. Начало заседания запланировано на 15.00 по московскому времени (19.00 нск). Прямую трансляцию заседания будут вести федеральные телеканалы.
Полный текст выступления Владимира Путина на госсовете 25 мая можно прочитать на официальном сайте Президента РФ.
Возможно, что время начала трансляции может быть сдвинуто на более поздний срок из-за возможной задержки главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что основной темой заседания Госсовета станет обсуждение различных аспектов социальной политики в России. В первую очередь, от Владимира Путина ждут обращения к жителям страны, в котором он объявит сроки и точный размер повышения социальных выплат и зарплат бюджетников.
По мнению депутата Государственной Думы от Новосибирской области Рената Сулейманова, увеличение выплат на 10% может быть назначено с 1 июня.
Владимир Путин дал поручение правительству подготовить дополнительную индексацию зарплат бюджетников и МРОТ еще 16 марта. По данным Центробанка в конце апреля инфляция достигла уровня 17.8%, по прогнозам к концу текущего года этот показатель может достичь 23%.