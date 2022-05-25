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Речь Путина на Госсовете 25 мая 2022: где и во сколько смотреть трансляцию

25 мая 07:38
Фото: kremlin.ru
Предполагается, что в ходе заседания глава государства выступит с обращением к россиянам и сделает заявление об индексации социальных выплат. О грядущем повышении пособий, зарплат и пенсий Владимир Путин заявил еще в середине марта, однако никакой конкретики до сих пор неизвестно

Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, примет участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации. Начало заседания запланировано на 15.00 по московскому времени (19.00 нск). Прямую трансляцию заседания будут вести федеральные телеканалы.

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Полный текст выступления Владимира Путина на госсовете 25 мая можно прочитать на официальном сайте Президента РФ.

Возможно, что время начала трансляции может быть сдвинуто на более поздний срок из-за возможной задержки главы государства.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что основной темой заседания Госсовета станет обсуждение различных аспектов социальной политики в России. В первую очередь, от Владимира Путина ждут обращения к жителям страны, в котором он объявит сроки и точный размер повышения социальных выплат и зарплат бюджетников.

По мнению депутата Государственной Думы от Новосибирской области Рената Сулейманова, увеличение выплат на 10% может быть назначено с 1 июня.

Владимир Путин дал поручение правительству подготовить дополнительную индексацию зарплат бюджетников и МРОТ еще 16 марта. По данным Центробанка в конце апреля инфляция достигла уровня 17.8%, по прогнозам к концу текущего года этот показатель может достичь 23%.

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