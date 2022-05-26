Мэр Новосибирска получил представление от прокуратуры за опасные «заброшки»

По итогам проверки стало ясно, что в Новосибирске находятся 87 опасных разрушенных объектов, которые могут быть опасны для человеческой жизни. 47 из них – недостроенные здания, расселенные или пострадавшие от пожаров. Больше всего выявлено таких объектов в Ленинском и Октябрьском районах.