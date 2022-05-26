Мэр Новосибирска получил представление от прокуратуры за опасные «заброшки»

По сообщению ведомства, мэр Анатолий Локоть не предпринял меры по консервации объектов недвижимости, а именно ограничения доступа туда людей. Также прокуратура информирует о том, что глава города не ликвидировал с сооружений строительный мусор.
По итогам проверки стало ясно, что в Новосибирске находятся 87 опасных разрушенных объектов, которые могут быть опасны для человеческой жизни. 47 из них – недостроенные здания, расселенные или пострадавшие от пожаров. Больше всего выявлено таких объектов в Ленинском и Октябрьском районах.
Ранее Atas.info составил рейтинг заброшенных зданий в Новосибирске. Военный городок, Химзавод, Речкуновский, ДК Сибсельмаш, Киикская ГЭС — руины, где можно устроить эффектную фотосессию и ощутить себя сталкером.