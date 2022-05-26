atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Новосибирска получил представление от прокуратуры за опасные «заброшки»

26 мая 08:52
Фото: nsknews.info
Прокуратура внесла представление новосибирскому мэру за опасные запрошенные здания

По сообщению ведомства, мэр Анатолий Локоть не предпринял меры по консервации объектов недвижимости, а именно ограничения доступа туда людей. Также прокуратура информирует о том, что глава города не ликвидировал с сооружений строительный мусор.

По итогам проверки стало ясно, что в Новосибирске находятся 87 опасных разрушенных объектов, которые могут быть опасны для человеческой жизни. 47 из них – недостроенные здания, расселенные или пострадавшие от пожаров. Больше всего выявлено таких объектов в Ленинском и Октябрьском районах.

Ранее Atas.info составил рейтинг заброшенных зданий в Новосибирске. Военный городок, Химзавод, Речкуновский, ДК Сибсельмаш, Киикская ГЭС — руины, где можно устроить эффектную фотосессию и ощутить себя сталкером.

ТОП-5 самых интересных заброшек Новосибирска: показываем, как они выглядят
Узнать подробнее

Материалы по теме
Из-за снижения числа посетителей Новосибирский дельфинарий сокращает количество представлений Новосибирские театры представлены в двенадцати номинациях Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»Прокуратура вынесла представление S7 за инцидент с пассажирами в Новосибирске
#Новости#Локоть#Мэрия#Последние новости#Новосибирск#Мэр#Город
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52