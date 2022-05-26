Мэрия Новосибирска объяснила перекрытие улицы Ватутина

Posted 26 мая 2022, 10:24
Published 26 мая 2022, 10:24
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Чиновник мэрии Новосибирска объяснили, что на Ватутина большую часть дороги занимают теплокамеры и их необходимо перераспределить. Работы продляться до середины октября, поэтому горожанам необходимо потерпеть.
«Там находится тяжелая техника, которая будет мешать безопасному движению. Чтобы уберечь новосибирцев, было решено перекрыть улицу полностью. Сейчас это стройплощадка», - добавил Клемешов.
Напомним, улицу Ватутина закрыли для проезда 23 мая и в тот день водители начали массово жаловаться на пробки. Им также мешали ориентироваться в пути некорректно работающие светофоры.