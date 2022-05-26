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Повышение МРОТ с 1 июня 2022 по указанию Путина: кому повысят зарплату

26 мая 03:53
Фото: kremlin.ru
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум, социальные пенсии и выплаты поднимут на 10% с 1 июня 2022 года. Дополнительную индексацию объявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, 25 мая.

Правительство РФ обдумывало прибавку для россиян с марта этого года. После долгих дискуссий власти приняли решение проиндексировать ещё раз страховые пенсии (в начале 2022-го их увеличивали на 8,6%). В среднем они вырастут практически до 20 тысячи рублей. Об этом объявили на заседании президиума Госсовета 25 мая 2022 года.

Повышение МРОТ и зарплат с 1 июня 2022:

Также получается, что с начала лета занятые россияне не будут получать меньше 15 279 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум (ПМ) составит 13 919 рублей – это приведет к увеличению пособий семьям с детьми и другим выплатам.

Кроме того, глава государства анонсировал повышение на 10% МРОТ, который в какой-то мере влияет на зарплаты бюджетников – это коснётся 4 млн россиян. При расчете новых окладов будет учитываться и районный коэффициент.

Стоит отметить минимальный размер оплаты труда связан с размером отпускных и больничных. Первые рассчитываются по среднему заработку, а на день лечения выплачивают 456,66 рубля в расчете (минимальная заработная плата (МРОТ) *24 месяца: 730 дней).

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Некоторым сотрудникам бюджетной сферы зарплату проиндексируют до 15-20%. Это государственные, муниципальные и гражданские служащие. При этом, если работодатель нарушает – платит меньше положенного, ему грозят штрафы.

Социальные выплаты - как изменятся:

Больше с 1 июня начнут начислять семьям с детьми, которые получают ежемесячное пособие. Точный размер прибавки можно узнать в ПФР своего региона.

Внеочередное повышение пенсии 1 июня 2022 по указанию Путина: кому положена прибавка
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На заседании президиума Госсовета упомянули выплаты женщинам военных, у которых есть дети. По уходу за ребёнком до 1,5 лет они получают сейчас порядка 15 000 рублей – эту сумму предложили увеличить вдвое. Многодетным семьям до конца 2023 года продлят выплаты на погашение ипотеки.

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