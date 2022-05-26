Правительство РФ обдумывало прибавку для россиян с марта этого года. После долгих дискуссий власти приняли решение проиндексировать ещё раз страховые пенсии (в начале 2022-го их увеличивали на 8,6%). В среднем они вырастут практически до 20 тысячи рублей. Об этом объявили на заседании президиума Госсовета 25 мая 2022 года.
Повышение МРОТ и зарплат с 1 июня 2022:
Также получается, что с начала лета занятые россияне не будут получать меньше 15 279 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум (ПМ) составит 13 919 рублей – это приведет к увеличению пособий семьям с детьми и другим выплатам.
Кроме того, глава государства анонсировал повышение на 10% МРОТ, который в какой-то мере влияет на зарплаты бюджетников – это коснётся 4 млн россиян. При расчете новых окладов будет учитываться и районный коэффициент.
Стоит отметить минимальный размер оплаты труда связан с размером отпускных и больничных. Первые рассчитываются по среднему заработку, а на день лечения выплачивают 456,66 рубля в расчете (минимальная заработная плата (МРОТ) *24 месяца: 730 дней).
Некоторым сотрудникам бюджетной сферы зарплату проиндексируют до 15-20%. Это государственные, муниципальные и гражданские служащие. При этом, если работодатель нарушает – платит меньше положенного, ему грозят штрафы.
Социальные выплаты - как изменятся:
Больше с 1 июня начнут начислять семьям с детьми, которые получают ежемесячное пособие. Точный размер прибавки можно узнать в ПФР своего региона.
На заседании президиума Госсовета упомянули выплаты женщинам военных, у которых есть дети. По уходу за ребёнком до 1,5 лет они получают сейчас порядка 15 000 рублей – эту сумму предложили увеличить вдвое. Многодетным семьям до конца 2023 года продлят выплаты на погашение ипотеки.