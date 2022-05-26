Известно, что выплата детям от 3 до 7 лет начисляется семьям с низкими доходами, а именно, когда мама и папа получают меньше двух ПМ. Пособия для несовершеннолетних от 8 до 16 лет полагается тем, чей среднедушевой доход оставляет менее одного прожиточного минимума. Также деньги поступает родителям с нулевым доходом.