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Все выплаты, которые увеличатся после повышения МРОТ с 1 июня 2022 – список

26 мая 04:39
Фото: kremlin.ru
С 1 июня 2022 года в России на 10% увеличится прожиточный минимум и МРОТ по указу президента Путина – это притянет прибавку социальных выплат и пенсий. Какие именно пособия вырастут сообщали на заседании президиума Госсовета, 25 мая - а Atas.info составил список.

Глава государства призвал поднять до 15 278 рублей минимальный размер оплаты труда и до 12 919 руб. ПМ, который прямо связан с размером детских пособий.

Выплаты детям от 3 до 16 лет (включительно)

Известно, что выплата детям от 3 до 7 лет начисляется семьям с низкими доходами, а именно, когда мама и папа получают меньше двух ПМ. Пособия для несовершеннолетних от 8 до 16 лет полагается тем, чей среднедушевой доход оставляет менее одного прожиточного минимума. Также деньги поступает родителям с нулевым доходом.

Размер выплаты можно посчитать самостоятельно с учетом нового ПМ и МРОТ. Напомним, сначала семьям выделяют 50% от прожиточного минимума, потом могут поднять до 75% и 100%.

Стоит отметить, в соответствии с МРОТ россиянам индексируют зарплаты. При этом работодатель будет наказ штрафом, если заплатит меньше. Его размер напрямую также связан с больничными, отпускными и декретными.

Увеличение пенсий – кому положена прибавка

С 1 июня прибавку к пенсии получат неработающие пенсионеры – это страховые пенсии. В среднем они вырастут примерно до 20 000 рублей.

Стоит напомнить, с начала 2022 года эти пенсии уже проиндексировали на 8,6%. Их получают нетрудоспособные люди по старости, инвалиды, или те, кто ухаживает за больным ребенком.

Пособие по безработице

Владимир Путин недавно заявлял, что в России упала безработица в этом году. Но это не значит, что не трудоустроенных граждан в стране не осталось. Кто-то попал под сокращение в пандемийный год, другие могли лишиться работы в феврале 2022-го.

Заинтересованные в деньгах и работе россияне встают на биржу труда. Там им ежемесячно предлагают вакантное место и определенную сумму денег – некое пособие по безработице. Его размер равен прошлогоднему МРОТ (12 792 рубля).

Точно неизвестно, как будут рассчитывать эту выплату с 1 июня. Мы вспомним порядок, действующий сейчас – а именно безработному платят 75% среднего заработка по последнему месту работы. Если трудовая книжка пуста – человек получает минималку в размере 1500 рублей.

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