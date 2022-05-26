Замдиректора ГПНТБ СО РАН: в Новосибирске растет интерес к библиотекам

Библионочь, этот «день открытых дверей» начинается… не с вешалки, а с экскурсий. Это, знаете ли, особое таинство – изучать все девять этажей ГПНТБ СО РАН глазами библиотекарей, особенно в преддверии 105-летия библиотеки. Программа бесконечно разнообразная, она занимает несколько листов. Вот крупными мазками. Нам приятно заявить, что жемчужиной нашей музыкальной коллекции станет выступление камерного ансамбля НОВАТ. Мы подписали договор о сотрудничестве с Театром оперы и балета в начале года и в рамках договоренностей уже провели «перекрестные» выставки (они у нас – костюмов и реквизита, мы у них – книг) и большой концерт, собравший на нашей площадке около двух сотен поклонников академического жанра. В этих отношениях нам помогает особая, потрясающая акустика второго этажа библиотеки – придите и проверьте сами! Арт-подготовка силами молодых фолк-артистов начнется с 17:00, концерт НОВАТ – в 20:00.