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Трамвай № 13 протаранил Lexus в Новосибирске

28 мая 10:28
Фото: ГИБДД Новосибирска
В Октябрьском районе Новосибирска трамвай, следовавший по маршруту № 13, столкнулся с автомобилем Lexus. Полиция пока затрудняется назвать виновного в этом ДТП

Днем в субботу, 28 мая, на перекрестке улиц Восход и Зыряновская в Октябрьском районе Новосибирска, трамвай № 13 снес с дороги японский автомобиль марки Lexus. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, 38-летний водитель японской машины двигался со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Кирова. В ДТП никто не пострадал, кто из водителей виноват в столкновении, сейчас выясняют дорожные инспекторы, добавили в ведомстве.

Трамвай маршрута № 13, самого протяжённого в городе, постоянно фигурирует в сводках дорожных происшествий. Это породило массу интернет-мемов, а сам маршрут называют "легендарным".

1 июня, в День защиты детей, в сквере за Оперным театром откроют памятник трамваю № 13. На постамент поставят вагон, который уже выработал свой ресурс.

#Новости#Транспорт#Авария#Новосибирск#ДТП#Происшествия
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