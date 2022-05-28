Трамвай № 13 протаранил Lexus в Новосибирске

Днем в субботу, 28 мая, на перекрестке улиц Восход и Зыряновская в Октябрьском районе Новосибирска, трамвай № 13 снес с дороги японский автомобиль марки Lexus. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, 38-летний водитель японской машины двигался со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Кирова. В ДТП никто не пострадал, кто из водителей виноват в столкновении, сейчас выясняют дорожные инспекторы, добавили в ведомстве.