Трамвай № 13 протаранил Lexus в Новосибирске

Днем в субботу, 28 мая, на перекрестке улиц Восход и Зыряновская в Октябрьском районе Новосибирска, трамвай № 13 снес с дороги японский автомобиль марки Lexus. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, 38-летний водитель японской машины двигался со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Кирова. В ДТП никто не пострадал, кто из водителей виноват в столкновении, сейчас выясняют дорожные инспекторы, добавили в ведомстве.
Трамвай маршрута № 13, самого протяжённого в городе, постоянно фигурирует в сводках дорожных происшествий. Это породило массу интернет-мемов, а сам маршрут называют "легендарным".
1 июня, в День защиты детей, в сквере за Оперным театром откроют памятник трамваю № 13. На постамент поставят вагон, который уже выработал свой ресурс.