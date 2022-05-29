«Музей Новосибирска подготовил экскурсии по залам, педагогические лекции и интерактивные программы. В Домах культуры пройдут праздничные концерты. На уличных площадках дети смогут окунуться в игровые квесты или поиграть с семьей в интеллектуальные квизы», - сообщили Atas.info в муниципалитете.
Кроме того, в Международный день защиты детей в Центре культуры-19 откроют выставку фонда «Детская галерея талантов», на которой покажут 49 творческих работ воспитанников художественных организаций. Театры представят детские спектакли.
Как отметили в мэрии, все праздничные торжества – турниры, конкурсы, игры - будут проходить с соблюдением санитарных норм.