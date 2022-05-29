«Музей Новосибирска подготовил экскурсии по залам, педагогические лекции и интерактивные программы. В Домах культуры пройдут праздничные концерты. На уличных площадках дети смогут окунуться в игровые квесты или поиграть с семьей в интеллектуальные квизы», - сообщили Atas.info в муниципалитете.