Инсталляцию из живых цветов создадут в Новосибирске в день борьбы со склерозом

По сообщению муниципалитета, 31 мая на Михайловской набережной появится живая инсталляция цветов. Ее высадят ровно на один день в честь Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом. Отмечается, что в России более 150 тыс. человек имеют такое заболевание.