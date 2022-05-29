Инсталляцию из живых цветов создадут в Новосибирске в день борьбы со склерозом

По сообщению муниципалитета, 31 мая на Михайловской набережной появится живая инсталляция цветов. Ее высадят ровно на один день в честь Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом. Отмечается, что в России более 150 тыс. человек имеют такое заболевание.
«Горожане могут сфотографироваться на фоне цветочных стен и поделиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #рассеиваю_миф», —рассказали в пресс-службе мэрии.
Также рядом с инсталляцией будут стоять стенды с информацией с фактами про это заболевание.