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Машину инвалида помял автохам во дворе на Герцена в Новосибирске: его ищет полиция

29 мая 09:41
Фото: АСТ-54
Минивен на большой скорости протаранил припаркованный во дворе на улице Герцена, 6 в Новосибирске автомобиль и поехал дальше 28 мая. Владельцы пострадавшей машины сообщили об инциденте в группу «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Авария произошла около 12 часов дня в субботу. По словам автора поста, автомобиль принадлежит его жене – инвалиду II группы.

«Сотрудники ГИБДД сказали, что шансов найти виновника равны 20% так, как не видно госномера. Заявление приняли, но я не знаю, на что надеяться. Ремонт около 15-20 тысяч рублей, т.е 3 элемента - заднее крыло, задний бампер и дверь (поцарапана). Но на это у нас нет денег пока», - пожаловался Atas.info сибиряк.

Мнение новосибирцев по этой ситуации разделилось. Большинство посочувствовали владельцам машины, но и не отметили тот факт, что они могли быть сами в этом виноваты так, как припарковали авто возле подъезда. От этого другим было просто тяжело проехать. Но это и не оправдывает неизвестного за рулем минивена.

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