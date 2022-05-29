Машину инвалида помял автохам во дворе на Герцена в Новосибирске: его ищет полиция

Мнение новосибирцев по этой ситуации разделилось. Большинство посочувствовали владельцам машины, но и не отметили тот факт, что они могли быть сами в этом виноваты так, как припарковали авто возле подъезда. От этого другим было просто тяжело проехать. Но это и не оправдывает неизвестного за рулем минивена.