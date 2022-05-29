Машину инвалида помял автохам во дворе на Герцена в Новосибирске: его ищет полиция

Авария произошла около 12 часов дня в субботу. По словам автора поста, автомобиль принадлежит его жене – инвалиду II группы.
«Сотрудники ГИБДД сказали, что шансов найти виновника равны 20% так, как не видно госномера. Заявление приняли, но я не знаю, на что надеяться. Ремонт около 15-20 тысяч рублей, т.е 3 элемента - заднее крыло, задний бампер и дверь (поцарапана). Но на это у нас нет денег пока», - пожаловался Atas.info сибиряк.
Мнение новосибирцев по этой ситуации разделилось. Большинство посочувствовали владельцам машины, но и не отметили тот факт, что они могли быть сами в этом виноваты так, как припарковали авто возле подъезда. От этого другим было просто тяжело проехать. Но это и не оправдывает неизвестного за рулем минивена.