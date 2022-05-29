«Покатались и бросили на дороге»: двоих новосибирцев задержали за автоугон

Одного 22-летнего похитителя машины за 30 тысяч рублей задержали в Венгеровском районе. Парень признался, что нашел ключи в автомобиле и решил прокатиться – он был пьян.
Другой 17-летний подросток из Чулымского района поведал такую же историю. Владелец забыл ключи от автомобиля, а тот решил воспользоваться ситуацией и погонять по окрестностям. После машину просил на дороге и ушел.
В отношении новосибирцев возбудили уголовные дела о завладении автомобилями без цели хищения. Их отпустили домой с подпиской о невыезде.