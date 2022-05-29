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«Покатались и бросили на дороге»: двоих новосибирцев задержали за автоугон

29 мая 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полицейские поймали двух автоугонщиков в Новосибирской области, которые сработали идентично. Молодые люди катались на чужих автомобилях, а потом их бросали на дороге.

Одного 22-летнего похитителя машины за 30 тысяч рублей задержали в Венгеровском районе. Парень признался, что нашел ключи в автомобиле и решил прокатиться – он был пьян.

Другой 17-летний подросток из Чулымского района поведал такую же историю. Владелец забыл ключи от автомобиля, а тот решил воспользоваться ситуацией и погонять по окрестностям. После машину просил на дороге и ушел.

В отношении новосибирцев возбудили уголовные дела о завладении автомобилями без цели хищения. Их отпустили домой с подпиской о невыезде.

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#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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