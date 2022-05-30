8-летняя девочка без присмотра взрослых утонула под Новосибирском – СК ведет проверку

«За неделю на водных объектах произошло четыре происшествия — в Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. К сожалению, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Гибель ребенка произошла по причине нахождения без присмотра взрослых», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.