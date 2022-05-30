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8-летняя девочка без присмотра взрослых утонула под Новосибирском – СК ведет проверку

30 мая 03:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Сузунском районе 24 мая утонула восьмилетний ребенок, - ГУ МЧС по НСО

В понедельник, 30 мая на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове стало известно о гибели ребенка. В ведомстве ГУ МЧС по региону доложили, что 24 мая в Сузунском районе произошло ЧП – утонула 8летняя девочка. Она находилась без присмотра взрослых.

«За неделю на водных объектах произошло четыре происшествия — в Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. К сожалению, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Гибель ребенка произошла по причине нахождения без присмотра взрослых», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

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