8-летняя девочка без присмотра взрослых утонула под Новосибирском – СК ведет проверку

В понедельник, 30 мая на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове стало известно о гибели ребенка. В ведомстве ГУ МЧС по региону доложили, что 24 мая в Сузунском районе произошло ЧП – утонула 8летняя девочка. Она находилась без присмотра взрослых.
«За неделю на водных объектах произошло четыре происшествия — в Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. К сожалению, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Гибель ребенка произошла по причине нахождения без присмотра взрослых», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данному факту Следственный комитет организовал проверку.