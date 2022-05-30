Дело подростков, которые жестоко избили сверстника в Новосибирске, передано в СК

Как сообщает следствие, все произошло 26 мая на детской площадке. На улице 2-ая Обская двое детей – девочка и мальчик избили ребенка. Хулиганы являлись друг другу братом с сестрой. Они жестоко накинулись на мальчика, били, душили и пинали по голове.