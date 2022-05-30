Дело подростков, которые жестоко избили сверстника в Новосибирске, передано в СК

Как сообщает следствие, все произошло 26 мая на детской площадке. На улице 2-ая Обская двое детей – девочка и мальчик избили ребенка. Хулиганы являлись друг другу братом с сестрой. Они жестоко накинулись на мальчика, били, душили и пинали по голове.
Теперь материалы дела переданы из ГУ МВД в отдел СУ СК по региону. После проверки инцидента будет принято соответствующее решение.
«Руководством регионального следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ из органов внутренних дел в производство следственного отдела по Октябрьскому району следственного управления СК России по Новосибирской области», - говорится в сообщении.