Клещ-паразит закусал новосибирцев – уже 5 тысяч пострадавших

Кроме того, в Новосибирске более 20 человек заразились боррелиозом после укуса клещей. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а ещё 27 человек заболели боррелиозом.