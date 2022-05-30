Клещ-паразит закусал новосибирцев – уже 5 тысяч пострадавших

На оперативном совещании в правительстве 30 мая министр Константин Хальзов заявил, что с начала эпидсезона в регионе зафиксировано 5 008 случаев укусов клещей. В больницу госпитализированы 93 человека – у них подозрение на клещевой энцефалит.
Кроме того, в Новосибирске более 20 человек заразились боррелиозом после укуса клещей. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а ещё 27 человек заболели боррелиозом.